Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της EuroLeague έγινε γνωστό, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Μπάγερν και την Μπασκόνια αντίστοιχα τον Ολυμπιακό.

Η EuroLeague κάνει πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής έγινε ήδη γνωστό. Με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να αγωνίζονται την ίδια μέρα, Τρίτη (30/9) αλλά τους Πειραιώτες να έχουν εκτός έδρας αποστολή.

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από το ΟΑΚΑ. Εκεί όπου θα υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου στο πρώτο του τζάμπολ για τη EuroLeague της περιόδου 2025-26.

Με ένα τέταρτο διαφορά, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί απέναντι στην Μπασκόνια, ψάχνοντας το πρώτο του ευρωπαϊκό «διπλό» στη Χώρα των Βάσκων.

Επτά από τα δέκα παιχνίδια της EuroLeague θα διεξαχθούν την Τρίτη. Εκεί όπου θα κάνουν ντεμπούτο στη διοργάνωση η Ντουμπάι BC και η Χάποελ Τελ Αβίβ, με Παρτίζαν και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα.

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

