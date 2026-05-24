HoopFellas στο Gazz Floor by Novibet: «Αυτό είναι το κακό σενάριο για τον Ολυμπιακό στον τελικό με τη Ρεάλ»

O Δημήτρης Κατσιώνης μίλησε στο Gazzfloor by Novibet και στάθηκε στο κακό σενάριο για τον Ολυμπιακό στον τελικό της Euroleague.

Έφτασε η στιγμή που θα βγει ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime, 21:00, live Gazzetta) στον μεγάλο τελικό της Euroleague στο T-Center.

«Η Ρεάλ έχει παιδιά με ισχυρό εγωισμό, δεν είναι σαν τις υπόλοιπες. Έχει παιδιά που δεν θα κάτσουν να χάσουν. Έχουν μεγάλο «εγώ». Ο Ντεκ, ο Χεζόνια, ο Καμπάτσο. Δεν θα συμβιβαστούν εύκολα. Παρόλο που τα προγνωστικά είναι κατά τους. Ο Ολυμπιακός είναι γκραν φαβορί. Τι μπορεί να πάει στραβά; Να εγκλωβιστεί σε μια κλειστή μάχη. Έχει πολύ καλή άμυνα η Ρεάλ, πολύ δυναμική. Ακόμα και με αυτές τις απουσίες μπορεί να είναι ανταγωνιστική στο physical κομμάτι. Να έχεις μια κακή βραδιά από τα 6.25. Δεν είναι εύκολο να συμβεί αυτό. Ο Ντόρσεϊ μπορεί να έχει μια πολύ καλή βραδιά την Κυριακή», είπε μεταξύ άλλων.

