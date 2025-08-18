Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: Ο Καλαφιόρι... πλήγωσε τον Σάρας που είδε από κοντά την πρεμιέρα της Γιουνάιτεντ στην Premier League
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι γνωστό πως τρέφει αισθήματα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η μεγάλη του αγάπη, όμως, τον πλήγωσε! Ο Λιθουανός κόουτς της Φενέρμπαχτσε, εκμεταλλεύτηκε τις τελευταίες ημέρες των διακοπών του, προτού ξεκινήσει την προετοιμασία της επόμενης σεζόν και βρέθηκε στην πρεμιέρα της Premier League στο Ολντ Τράφορντ, για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ.
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άρσεναλ 0-1: Της πάτησε την αχίλλειο πτέρνα στην απόδραση του «Ολντ Τράφορντ»
Ωστόσο τα πράγματα για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τους απανταχού φίλους της Γιουνάιτεντ, δεν εξελίχθηκαν καλά. Μιας και ο Ρικάρντο Καλαφιόρι έκρινε την αναμέτρηση με γκολ στο 13ο λεπτό και έδωσε μία μεγάλη νίκη στους «Gunners».
Παρόλα αυτά, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους φάνηκε πως απόλαυσε το ταξίδι στο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας, ποστάροντας σχετική φωτογραφία σε story στο instagram.
Το story του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους από το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άρσεναλ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.