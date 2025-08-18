Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε από την Άρσεναλ στην πρεμιέρα της Premier League, σε παιχνίδι που παρακολούθησε από κοντά ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι γνωστό πως τρέφει αισθήματα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η μεγάλη του αγάπη, όμως, τον πλήγωσε! Ο Λιθουανός κόουτς της Φενέρμπαχτσε, εκμεταλλεύτηκε τις τελευταίες ημέρες των διακοπών του, προτού ξεκινήσει την προετοιμασία της επόμενης σεζόν και βρέθηκε στην πρεμιέρα της Premier League στο Ολντ Τράφορντ, για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ.

Ωστόσο τα πράγματα για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τους απανταχού φίλους της Γιουνάιτεντ, δεν εξελίχθηκαν καλά. Μιας και ο Ρικάρντο Καλαφιόρι έκρινε την αναμέτρηση με γκολ στο 13ο λεπτό και έδωσε μία μεγάλη νίκη στους «Gunners».

Παρόλα αυτά, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους φάνηκε πως απόλαυσε το ταξίδι στο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας, ποστάροντας σχετική φωτογραφία σε story στο instagram.