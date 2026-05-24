H Ντάρα που κατέκτησε τη Εurovision με τη Βουλγαρία έστειλε της ευχές της στον Σάσα Βεζένκοβ ενόψει του Ολυμπιακός-Ρεάλ.

Λίγες ώρες έμεινε για την ανάδειξη του νέου πρωταθλητη Ευρώπης στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime, 21:00, live Gazzetta) στον μεγάλο τελικό της Euroleague στο T-Center.

Η Ντάρα που έδωσε τη δική της παράσταση στον τελικό της Eurovision και κέρδισε τον διαγωνισμό με το «Bangaranga» για χάρη της Βουλγαρίας δεν ξέχασε τον συμπατριώτη της, Σάσα Βεζένκοβ.

Η τραγουδίστρια της Βουλγαρίας έστειλε τις ευχές της στον ΜVP της Euroleague για κατάκτηση του τροπαίου με τη φανέλα του Ολυμπιακού μέσω story στο instagram.

«Σήμερα γιορτάζουμε το βουλγαρικό αλφάβητο, η αγαπημένη μου γιορτή. Στα γράμματα που κουβαλούν τις ιστορίες μας, τη μουσική μας και τη φωνή μας στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Επίσης εύχομαι όλη την τύχη στον Σάσα Βεζένκοβ σήμερα. Πάνω τους νικητή», έγραψε η Ντάρα.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

