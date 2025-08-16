Ολυμπιακός: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Μπουρνελές

Στον Ολυμπιακό για τέσσερα χρόνια υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο ο Γιώργος Μπουρνελές.

Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο νεαρός γκαρντ (18 ετών, ύψους 1.90μ.), προερχόμενος από τις ακαδημίες των «ερυθρολεύκων», υπέγραψε για τέσσερα χρόνια στον Ολυμπιακό, έχοντας προλάβει την περσινή σεζόν να αγωνιστεί σε έξι παιχνίδια.

Σε αυτές τις συμμετοχές του, μέτρησε 1.3 πόντους, 0.5 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ, παίζοντας 3.3 λεπτά μέσο όρο. Πατώντας μάλιστα παρκέ και στα δύο παιχνίδια playoffs με τον Πανιώνιο.

