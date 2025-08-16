Ολυμπιακός: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Μπουρνελές
Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο νεαρός γκαρντ (18 ετών, ύψους 1.90μ.), προερχόμενος από τις ακαδημίες των «ερυθρολεύκων», υπέγραψε για τέσσερα χρόνια στον Ολυμπιακό, έχοντας προλάβει την περσινή σεζόν να αγωνιστεί σε έξι παιχνίδια.
Σε αυτές τις συμμετοχές του, μέτρησε 1.3 πόντους, 0.5 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ, παίζοντας 3.3 λεπτά μέσο όρο. Πατώντας μάλιστα παρκέ και στα δύο παιχνίδια playoffs με τον Πανιώνιο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.