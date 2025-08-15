Τα σέρβικα Μέσα φαίνεται πως έχουν ξεχωρίσει τρία πιθανά σενάρια για το μέλλον του Νεμάνια Νέντοβιτς στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς, γνωστός στην Ελλάδα κατά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό από το 2020 έως και το 2022, τα τελευταία τρία χρόνια αποτελεί έναν από τους παίκτες που είχαν σταθερή θέση στο ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα.

Σύμφωνα ωστόσο με τα όσα αναφέρουν σέρβικα Μέσα, την παρούσα χρονική περίοδο φαίνεται πως υπάρχουν τρία βασικά σενάρια για το μέλλον του 34χρονου γκαρντ, με το ενδεχόμενο της αποχώρησής του από το Βελιγράδι να είναι... ανοιχτό.

Το πρώτο σενάριο το οποίο παρουσιάζεται, είναι με βάση τα όσα είχαν αναφέρει Μέσα από το Ισραήλ όπου έκαναν λόγο για ενδιαφέρουν της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την απόκτηση του Νέντοβιτς. Εκεί μάλιστα, ο έμπειρος περιφερειακός θα είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με έναν παλιό του γνώριμο, τον Οντέντ Κάτας. Οι δύο τους είχαν συνεργαστεί ξανά στην Ελλάδα, όταν ο Ισραηλινός τεχνικός ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού.

Το δεύτερο σενάριο το οποίο αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, έχει να κάνει με πιθανή του μεταγραφή στην Παρί. Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας μπορεί να εντυπωσίασε με το μπάσκετ το οποίο παρουσίασε κατά τη διάρκεια της παρθενικής της σεζόν στην Euroleague, ωστόσο μερικοί από τους κορυφαίους της παίκτες αποφάσισαν να συνεχίσουν αλλού την καριέρα τους, όπως ο Σορτς και ο Γουορντ που από συμπαίκτες, θα βρίσκονται πλέον ως αντίπαλοι καθώς πήγαν στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό αντίστοιχα.

Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Νέντοβιτς είναι ένας παίκτης στον οποίο αρέσει αρκετά ο γρήγορος ρυθμός παιχνιδιού, ένα από τα βασικά στοιχεία που είχε η Παρί κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν.

Τέλος, το τρίτο πιθανό σενάριο που φαίνεται να υπάρχει, είναι η παραμονή του Νεμάνια Νέντοβιτς στον Ερυθρό Αστέρα. Μπορεί η απόδοσή του να μην ήταν και η πιο σταθερή μέσα στη σεζόν, ωστόσο ο Νέντοβιτς συνεχίζεται να θεωρείται ως ένας από τους παίκτες όπου ο Γιάννης Σφαιρόπουλος μπορεί να υπολογίζει. Οι δύο πλευρές μάλιστα, στις αρχές του καλοκαιριού συμφώνησαν σε νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με τον έμπειρο γκαρντ ωστόσο να έχει μικρότερο μισθό.

Υπενθυμίζουμε ότι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο επίπεδο της Euroleague ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού είχε κατά μέσο όρο από 9,2 πόντους με 2,9 ασίστ και 1,4 ριμπάουντ σε 18:34 λεπτά εντός παρκέ ενώ παράλληλα στην ABA είχε από 11,7 πόντους με 2,3 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ σε 18,9 λεπτά συμμετοχής.