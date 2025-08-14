Ο κόσμος του Παναθηναϊκού μπορεί να αποκτήσει την ετήσια κάρτα φιλάθλου για το 2025-26.

Φτάσαμε στα μέσα του Αυγούστου και πλέον αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του καλοκαιριού. Παράλληλα, οι ομάδες προετοιμάζονται για την έναρξη της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να ανακοινώνει ότι ξεκινάει η δυνατότητα της αγοράς της ετήσιας κάρτας φιλάθλου.

Μέσα από αυτή, οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν στη συνέχεια, τα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες στο ΟΑΚΑ, να αγοράσουν επίσημα προϊόντα της ομάδας αλλά και να διεκδικήσουν δώρα μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης του CLUB 1908, το επίσημο app της «πράσινης» ΚΑΕ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Γίνε μέλος του CLUB 1908 και απόκτησε μοναδικά προνόμια. Λίγο πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, έφτασε η ώρα για να αποκτήσεις το membership του 2025/26 και μαζί την ευκαιρία για μοναδικά προνόμια για την αγαπημένη σου ομάδα. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει τους φίλους του τριφυλλιού πως ξεκινά η δυνατότητα αγοράς της ετήσιας κάρτας φιλάθλου (membership), που θα αφορά στην προσεχή αγωνιστική περίοδο (2025/26). Η απόκτηση του membership θα σηματοδοτεί τη δυνατότητα των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR να προμηθευτούν τα εισιτήρια των εντός έδρας αγώνων, να αγοράσουν τα επίσημα προϊόντα της ομάδας και, φυσικά, να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης (loyalty program) του CLUB 1908.