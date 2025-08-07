Ο Ολυμπιακός θέλει να έχει στην προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν τον Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ.

Ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας της νέας σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν ακόμη μία σεζόν να πρωταγωνιστήσουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Η ομάδα του Πειραιά, θέλει να έχει στην προετοιμασία της τον Ντέβιντ ΜακΚόρμακ, ώστε ο Γιώργος Μπαρτζώκας να έχει έναν ακόμη παίκτη στη θέση των σέντερ όπου θα υπάρχει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο και τον Ντόντα Χολ, ωστόσο τόσο ο Σέρβος όσο και ο Έλληνας θα λείπουν με τις εθνικές τους ομάδες αντίστοιχα.

Ακόμα δεν είναι σίγουρο αν ο 26χρονος σέντερ θα βρίσκεται μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Σε περίπτωση ωστόσο όπου ο ίδιος εντυπωσιάσει, τότε δεν είναι απίθανο να του προσφερθεί συμβόλαιο, χωρίς όμως να είναι αυτή η προτεραιότητα της ομάδας.

Ακόμα και να μην έρθει ωστόσο ο ΜακΚόρμακ, οι «ερυθρόλευκοι» θα αναζητήσουν έναν ακόμη ψηλό ώστε να βοηθήσει στην προετοιμασία της ομάδας. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Αρμάνι Μιλάνο και την Άλμπα Βερολίνου έχοντας κατά μέσο όρο από 8,4 πόντους με 4,6 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 16:20 λεπτά εντός παρκέ στο επίπεδο της Euroleague.

Ο Αμερικάνος σέντερ (2,08 μ.) στο παρελθόν έχει περάσει επίσης από τη Μπεσίκτας, τη Νταρουσάφακα και τη Γαλατάσαραϊ.