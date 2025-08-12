Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις θα αποτελεί για τα επόμενα τρία χρόνια παίκτη της Μπάγερν όπως ανακοίνωσαν οι Βαυαροί.

Η Μπάγερν Μονάχου έδωσε τα «χέρια» με τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο 24χρονος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Βαυαρούς και τόνισε στις δηλώσεις του: «Η Μπάγερν είναι μια μεγάλη ομάδα που έχει αναπτυχθεί πολύ γρήγορα στο μπάσκετ. Έχω ακούσει πολλά θετικά πράγματα και ο καλός μου φίλος, Όσκαρ ντα Σίλβα, με βοήθησε να πάρω την απόφασή μου. Ο προπονητής και η διοίκηση έδειξαν από την αρχή πόσο ήθελαν να με εντάξουν στο πλάνο τους. Θέλω να αναλάβω σημαντικό ρόλο στην ομάδα και πιστεύω σε αυτό το πρότζεκτ».

Παρότι είχε ακόμη δύο χρόνια συμβολαίου με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αποφάσισε να αποχωρήσει έπειτα από μόλις μία σεζόν. Την περασμένη χρονιά μέτρησε 12.6 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 4.7 ασίστ και 15.6 PIR σε 28 αγώνες της EuroLeague.