Γιοκουμπάιτις: Συμφώνησε με την Μπάγερν για τρία χρόνια
Η Μπάγερν Μονάχου έδωσε τα «χέρια» με τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις έως το καλοκαίρι του 2028.
Ο 24χρονος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Βαυαρούς και τόνισε στις δηλώσεις του: «Η Μπάγερν είναι μια μεγάλη ομάδα που έχει αναπτυχθεί πολύ γρήγορα στο μπάσκετ. Έχω ακούσει πολλά θετικά πράγματα και ο καλός μου φίλος, Όσκαρ ντα Σίλβα, με βοήθησε να πάρω την απόφασή μου. Ο προπονητής και η διοίκηση έδειξαν από την αρχή πόσο ήθελαν να με εντάξουν στο πλάνο τους. Θέλω να αναλάβω σημαντικό ρόλο στην ομάδα και πιστεύω σε αυτό το πρότζεκτ».
Παρότι είχε ακόμη δύο χρόνια συμβολαίου με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αποφάσισε να αποχωρήσει έπειτα από μόλις μία σεζόν. Την περασμένη χρονιά μέτρησε 12.6 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 4.7 ασίστ και 15.6 PIR σε 28 αγώνες της EuroLeague.
𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐑𝐎𝐊𝐀𝐒 👋— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) August 12, 2025
🇩🇪 Wir verpflichten Litauens EM-Point Guard Rokas Jokubaitis bis 2028. Mehr dazu ⤵️@freelanceDE wünscht viel Erfolg im neuen Job. #FCBB #WeBallTogether
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.