Οι Λος Άντζελες Λέικερς κλείνουν το ρόστερ τους, επιλέγοντας να διατηρήσουν τους Βίνσεντ και Βαντερμπίλτ ενόψει της νέας σεζόν.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς φαίνεται πως έχουν ολοκληρώσει τις κινήσεις τους για το φετινό καλοκαίρι, τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Μετά την ηχηρή απόκτηση του Λούκα Ντόντσιτς την περασμένη χρονιά και τις φετινές προσθήκες των Τζέικ ΛαΒάρια, ΝτεΆντρε Έιτον και Μάρκους Σμαρτ, η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ δείχνει έτοιμη να πορευτεί με το υπάρχον ρόστερ.

Σύμφωνα με το «Athlon Sports», οι «Λιμνάνθρωποι» δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε περαιτέρω κινήσεις, εκτός κι αν προκύψει κάτι εξαιρετικά δελεαστικό στην πορεία. Μάλιστα, η διοίκηση είχε δεχθεί προτάσεις για τους Γκέιμπ Βίνσεντ και Τζάρεντ Βαντερμπίλτ, αλλά επέλεξε να τους κρατήσει, θεωρώντας ότι μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια.

Ο 29χρονος Βίνσεντ, την περασμένη σεζόν είχε μέσο όρο 6.4 πόντους, ενώ από την πλευρά του, ο 26χρονος Βαντερμπίλτ προσέφερε 4.1 πόντους και 5.1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.