Τζούρισιτς: «Αυτά που γίνονται στα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο μπάσκετ, δεν γίνονται πουθενά αλλού»

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς μίλησε σε σερβικό μέσο για το ελληνικό μπάσκετ και τόνισε πως ο κόσμος στην χώρα μας είναι πιο πορωμένος με αυτό, όπου συμβαίνουν πράγματα που δεν γίνονται πουθενά αλλού.

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς παραχώρησε δηλώσεις στην σερβική ιστοσελίδα «Sportklub», όμως δεν μίλησε καθόλου για ποδόσφαιρο, παρά μόνο για το ελληνικό μπάσκετ. Ο σέρβος εξτρέμ του Παναθηναϊκού παραδέχθηκε πως οι φίλαθλοι στην Ελλάδα ασχολούνται περισσότερο με το μπάσκετ παρά με το ποδόσφαιρο.

Ο ίδιος τόνισε πως εκείνος παρακολουθεί όσο μπορεί και του αρέσει και πως πέρυσι έζησε την εμπειρία του ΟΑΚΑ, το οποίο επισκέφθηκε στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα. Εκείνος εξήγησε ότι στα αντίστοιχα σερβικά ντέρμπι έχει δει όλων των ειδών τα πράγματα, ωστόσο ανέφερε πως αυτά που γίνονται στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στην χώρα μας, δεν συμβαίνουν πουθενά αλλού.

Οι δηλώσεις του Τζούρισιτς

Για την σύγκριση ποδοσφαίρου και μπάσκετ στην Ελλάδα:

«Το παρακολουθούν πολύ περισσότερο και υπάρχουν οπαδοί, ας πούμε με την ορολογία, πιο «εφιασμένοι» για το μπάσκετ παρά για το ποδόσφαιρο. Το παρακολουθώ και μου αρέσει να παρακολουθώ τον αγώνα. Πέρυσι ήμουν εναντίον του Ερυθρού Αστέρα.

Είδα πολλά πράγματα στο σερβικό ντέρμπι, αλλά αυτό που μπορεί να φανεί στο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού δεν μπορεί να φανεί πουθενά στον κόσμο. Αυτή η σεζόν θα είναι επίσης ενδιαφέρουσα, θα παρακολουθήσουμε».

Για την εθνική Σερβία στο Eurobasket:

«Είδα τον αγώνα με την Ελλάδα, δεν είδα αυτόν με την Κύπρο. Η εντύπωση είναι ότι (οι Έλληνες) ήταν θετικοί απέναντι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μέχρι τον αγώνα μαζί μας. Είδαν πόσο μακριά βρίσκονται και η ατμόσφαιρα ηρέμησε λίγο. Δεν είμαι αρμόδιος να πω τι πρέπει και πώς πρέπει να γίνει, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια σπουδαία ομάδα και ελπίζουμε με όλη μας την καρδιά για ένα χρυσό μετάλλιο».