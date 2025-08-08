Τζούρισιτς: «Είμαι περήφανος που φόρεσα για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού»

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού του Παναθηναϊκού και έστειλε το μήνυμα του με ανάρτηση στα Social Media.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στο πρώτο ματς με τη Σαχτάρ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς οι δυο ομάδες έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) και συνεπώς όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Κρακοβίας. Από τη στιγμή που τόσο ο Φώτης Ιωαννίδης, όσο και ο Τάσος Μπακασέτας έλειπαν από το ματς με τους Ουκρανούς λόγω τραυματισμού το περιβραχιόνιο πέρασε στον Φίλιπ Τζούρισιτς.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός με ανάρτηση του εξέφρασε την περηφάνια του για αυτήν τη ξεχωριστή στιγμή και έστειλε μήνυμα πρόκρισης ενόψει τη ρεβάνς.

«Ο αγώνας δεν τελείωσε, θα τα καταφέρουμε. Είμαι περήφανος και τιμημένος που φόρεσα για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού. ΜΟΝΟ ΠΑΟ!», ανέφερε στην ανάρτηση του ο Τζούρισιτς