Ντάνιελ Τάις: «Δέχτηκα πρόταση από τον Παναθηναϊκό, αλλά είχα μιλήσει πρώτα με τον Σπανούλη»

Ο Βασίλης Σπανούλης έπαιξε κομβικό ρόλο στη μετακόμιση του Ντάνιελ Τάις από το NBA στη Μονακό, παρά την πρόταση του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Γερμανός σέντερ.

Ο Ντάνιελ Τάις παραχώρησε μία συνέντευξη στο κανάλι των Euro Insiders, όπου και σχολίασε το φλερτ που είχε με τον Παναθηναϊκό μεσούσης της περσινής περιόδου. Ενώ παραδέχτηκε ότι είχε πρόταση για να ντυθεί στα «πράσινα, αλλά ο Βασίλης Σπανούλης ήταν αυτός που τον έπεισε να παίξει για τη Μονακό.

«Ναι, δέχτηκα πρόταση από τον Παναθηναϊκό. Αλλά είχα μιλήσει με τον Σπανούλη πριν δεχτώ την πρόταση του Παναθηναϊκού. Γνωριζόμαστε από διακοπές στην Ελλάδα, πριν από 6-7 χρόνια. Ο Νίκος Ζήσης, με τον οποίο ήμασταν συμπαίκτες, είναι ο καλύτερός του φίλος. Έτσι γνωριστήκαμε και μιλήσαμε» ήταν τα λόγια του Γερμανού σέντερ.

Ενώ ρωτήθηκε για το τι του είπε συγκεκριμένα ο Σπανούλης, ώστε να τον πείσει. Με τον Ντάνιελ Τάις να απαντάει: «Η ιδέα του για το μπάσκετ. Πρώτον τον σέβεσαι για όσα έκανε στην καριέρα του, με τον Ολυμπιακό, την Εθνική. Τον τρόπο που έπαιζε. Είναι ένας θρύλος. Όταν μου είπε τι είχε στο μυαλό του για μένα, ότι ήμουν το κομμάτι που δεν είχαν και ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Ούτως ή άλλως ήθελα να φύγω από το NBA και να παίξω μπάσκετ».

Την περασμένη σεζόν, θυμίζουμε, πως ο Ντάνιελ Τάις έφτασε ως τον τελικό της EuroLeague με τη Μονακό, έχοντας σε 15 παιχνίδια 11.7 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ.