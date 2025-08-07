Με τα χρώματα του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο «ΥΓΕΙΑ» και πέρασε τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι εδώ και μερικές ημέρες, με κάθε επισημότητα παίκτης του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» επένδυσαν πάνω του, προσφέροντάς του συμβόλαιο συνεργασίας τεσσάρων ετών, με τον 24χρονο φόργουορντ να ρίχνει... άγκυρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μάλιστα, φόρεσε τα «πράσινα» το πρωί της Πέμπτης (7/8) και βρέθηκε στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού φωτογραφήθηκε μάλιστα με τα χρώματα της ομάδας.

Μάλιστα φαίνεται ότι επέλεξε και τον αριθμό του για την επόμενη σεζόν. Αυτός δεν είναι άλλος από το Νο17, το οποίο φορούσε και στη θητεία του στην Μπασκόνια.

Το ποστ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο