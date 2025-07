Ο Γιώργος Κούβαρης γράφεi για την απόκτηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου από τον Παναθηναϊκό και εξηγεί ότι πρόκειται για μια υπερπολύτιμη κίνηση, με άμεση επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας αλλά με ακόμη πιο λαμπρό μέλλον.

Θυμάστε ένα παλιό σλόγκαν σε διαφήμιση των 80's που έλεγε «Επιμένουμε Ελληνικά;»

Κάνοντας, λοιπόν, ένα λογοπαίγνιο με αφορμή (και) την απόκτηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου θα πω ότι ο Παναθηναϊκός «επιμένει Ελλη-νικά». Για τον απλούστατο λόγο ότι τα κέρδη από τον Έλληνα φόργουορντ (θα) είναι πολλά. Πάρα πολλά για την ακρίβεια. Και μακροχρόνια.

Αρχικά έχει γίνει ξεκάθαρο ένα πράγμα. Αν ο Παναθηναϊκός θέλει έναν παίκτη θα κάνει τα πάντα προκειμένου να τον αποκτήσει. Κάποιες φορές θα τα καταφέρει, κάποιες άλλες, όχι. Το σίγουρο είναι ότι θα το προσπαθήσει μέχρις εσχάτων. Είδαμε τι πήγε να κάνει με τον Βαλαντσιούνας. Αναστάτωσε ένα ολόκληρο NBA! Επί δύο εβδομάδες μιλούσαν καθημερινά για τον Παναθηναϊκό στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και τον είχαν ως πρώτο θέμα συζήτησης. Ασχέτως εάν δεν ευοδόθηκε η (έτσι και αλλιώς πολύ δύσκολη) προσπάθεια.

Πάμε στην περίπτωση του Ρογκαβόπουλου. Ενώ όλα έδειχναν ότι δεν θα έφευγε από τη Βιτόρια μετά και το πέρας της 6ης Ιουλίου, όταν και έληγε η προσθεσμία του buy-out ύψους 1.5 εκατομμυρίου ευρώ, ο Παναθηναϊκός φρόντισε να «τελειώσει» την υπόθεση με συνοπτικές διαδικασίες. Ήθελε τον παίκτη, διαπραγματεύτηκε εκ νέου με τους Βάσκους... and the rest is history! Πήρε έναν παίκτη ο οποίος αποφέρει άμεσα και θα αποφέρει και στο μέλλον πολλά οφέλη. Σε όλους τους τομείς. Αγωνιστικά και μη.

Τα οφέλη του Ρογκαβόπουλου

Πήρε τον καλύτερο διαθέσιμο Έλληνα μπασκετμπολίστα. Διαθέσιμος τρόπος του λέγειν. Δεν ήταν διαθέσιμος. Ο Παναθηναϊκός τον έκανε διαθέσιμο. Αυτό για την ακρίβεια της κατάστασης.

Πήρε έναν παίκτη ο οποίος εάν το επόμενο καλοκαίρι έβγαινε στην αγορά θα έμπαινε σίγουρα στο παιχνίδι για την απόκτησή του και ο Ολυμπιακός . Οπότε πρόλαβε οποιαδήποτε διαδικασία «πλειστηριασμού» για τον παίκτη και φρόντισε να τον κάνει δικό του από πολύ νωρίτερα.

Λύνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα με τα ελληνικά διαβατήρια. Και όταν λέω ελληνικά διαβατήρια εννοώ παίκτες οι οποίοι να μπορούν άμεσα να παίξουν και να γίνουν επιδραστικοί τόσο στην Euroleague , όσο και στα ντέρμπι της Stoiximan GBL. Αν μη τι άλλο δεν θα μπορούσε να βρεθεί καλύτερος αντικαταστάτης του Ιωάννου Παπαπέτρου .

Έκανε την καλύτερη δυνατή επένδυση για το μέλλον. Ο Ρογκαβόπουλος είναι μόλις 24 ετών και ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» μια τετραετία στο «prime» του παίκτη. Έχοντας και μια διετία στην Euroleague, ο «Ρόγκα» δεν πρόκειται να είναι θιασώτης αλλά να έχει ενεργό, ενιότε και πρωταγωνιστικό, ρόλο στην ομάδα. Πρόκειται για μια ευκαιρία, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Παναθηναϊκό .

Πήρε έναν παίκτη ο Παναθηναϊκός ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα. Ακόμα και για μέσα στα αποδυτήρια. Άλλωστε μετά την αποχώρηση του Παπαπέτρου ο οποίος αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του, χρειαζόταν μια ακόμα ελληνική φωνή-παρουσία. Έναν παίκτη ο οποίος να γνωρίζει «τι εστί» ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και πόσο μεγάλο είναι το «πρέπει» στους «πράσινους».

Πήρε έναν παίκτη ο οποίος ταιριάζει «γάντι» στο αγωνιστικό πλάνο του Παναθηναϊκού . Ο Άταμαν θέλει παίκτες οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν καλό spacing χάρη στο μακρινό τους σουτ. Κάτι που έλειψε πέρυσι από την απουσία του Μάριους Γκριγκόνις , ο οποίος ήταν και ο μοναδικός που το έκανε με συνέπεια χάρη στα εξαιρετικά του ποσοστά έξω από τα 6.75 μέτρα. Λόγω και της παρουσίας εξαιρετικών δημιουργών όπως οι Σορτς και Σλούκας , ο Ρογκαβόπουλος αναμένεται να ταιριάξει «ταμάμ» σε αυτό που θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός .

Πήρε έναν παίκτη με τεράστιο «work ethic» και με ακόμα πιο μεγάλο κίνητρο. Είναι δουλευταράς και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Η εξέλιξή του φαινόταν από χρονιά σε χρονιά. Και έφτασε στο σημείο να κερδίσει 16-18 λεπτά στην Euroleague και να σουτάρει με ποσοστό μεγαλύτερο του 43% έξω από τα 6.75 μέτρα. Όπως αναφέραμε στο Gazzetta πρόκειται για έναν elite «catch and shoot» σουτέρ, ο οποίος χρονιά με τη χρονια ολοένα και βελτιώνεται.

Επέλεξε την safe διαδρομή

Ο Ρογκαβόπουλος είναι ένας παίκτης ο οποίος του αρέσει να πηγαίνει βήμα-βήμα, να ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι κάθε φορά, έναν παίκτη ο οποίος δεν ρίσκαρε ποτέ απότομα άλματα τα οποία μπορεί να τον προσγείωναν απότομα. Αν θα μπορούσε να βρεθεί νωρίτερα στον Παναθηναϊό (ή και στον Ολυμπιακό); Φυσικά και θα μπορούσε. Όμως προτίμησε την safe διαδρομή. Από τον Προμηθέα στην Τουρκία και δη στην Μερκεζεφέντι και από εκεί στην Μπασκόνια. Έκλεισε τα αυτιά στις ελληνικές «σειρήνες» των «αιωνίων» και έκανε αυτό που... έπρεπε να κάνει. Για τον ίδιο και την εξέλιξη της καριέρας του.

Μιλώντας προηγουμένως για κίνητρο, αν μη τι άλλο θέλει να πανηγυρίσει τίτλους. Όπως και κάθε παίκτης. Και μπορεί να το κάνει στον Παναθηναϊκό έχοντας αποτελέσει βασικό «γρανάζι» της ομάδας και παίκτη του πρώτου rotation. Σε πρώτη φάση θα αποτελέσει το «back up» του Τσέντι Όσμαν, όπερ και σημαίνει ότι θεωρείται δεδομένο και βέβαιο ότι θα βρει χρόνο και χώρο μέσα στην ομάδα.

Άλλωστε ο Άταμαν ήθελε τον παίκτη. Γιατί ξέρει πολύ καλά τι μπορεί να προσφέρει και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να τον εκμεταλλευτεί. Από την άλλη και ο ίδιος ο Ρογκαβόπουλος δεν υπήρχε περίπτωση να πάει σε ομάδα εάν δεν γνώριζε ότι θα έχει ρόλο. Για την ακρίβεια δεν θα είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να έμενε έναν ακόμα χρόνο στην Μπασκόνια. Και ξέρετε και κάτι; Έτσι όπως βλέπω την Μπασκόνια και με τις κινήσεις που (δεν) κάνει, ο «Ρόγκα» θα είχε 30 λεπτά την επόμενη σεζόν. Όμως για να πάρει την απόφαση και εκείνος να μετακομίσει στο ΟΑΚΑ, γνωρίζει καλά ότι υπολογίζεται και μάλιστα με το παραπάνω από τον Τούρκο τεχνικό.