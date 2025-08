Η Μακάμπι, μετά την απόκτηση του Λόνι Γουόκερ, ετοιμάζεται να κάνει δικό της και τον Τζεφ Ντάουτιν, με την ομάδα του Όντετ Κάτας να «γκαζώνει» μεταγραφικά ενόψει της νέας σεζόν.

Η Μακάμπι έχει πάρει... φωτιά στη φετινή μεταγραφική περίοδο, με την ομάδα του Λαού να θέλει να ετοιμάζεται για ακόμη μια σπουδαία κίνηση μετά από την απόκτηση του Λόνι Γουόκερ. Στόχος της, ο Τζεφ Ντάουτιν!

Όπως αναφέρει ο Μαρκ Στάιν, ο Τζεφ Ντάουτιν τα έχει βριε σε όλα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας για τα επόμενα δύο χρόνια, προσθυέτοντας ακόμη περισσότερη ποιότητα στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας του Κάτας.

Την περασμένη σεζόν ο 28χρονος Τζεφ Ντάουτιν αγωνίστηκε σε 41 παιχνίδια και είχε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 1,5 ρι μπάουντ και 1,9 ασίστ.

Το εν λόγω δημοσίευμα για τον Τζεφ Ντάουτιν έρχεται λίγο μετά την απόκτηση του Λόνι Γουόκερ, με την Μακάμπι να έχει τις μηχανές της στο... 100%!

Jeff Dowtin Jr., who shot 40% from 3-point range last season for Philadelphia, is signing a two-year deal with Maccabi Tel Aviv in the EuroLeague, his agent Bill Neff tells me.



Dowtin is Maccabi’s new PG and the second Sixer to join them this summer alongside Lonnie Walker IV. pic.twitter.com/lmHUbZsuIH