Ο Κέντρικ Ναν γιόρτασε τα 30ά του γενέθλια με... στυλ στο Σικάγο, ενώ δεν έλειψε και μια «πινελιά» Παναθηναϊκού από την βραδιά.

Ο Κέντρικ Ναν έκλεισε τα 30 του χρόνια και τα γιόρτασε στο Σικάγο, σε ένα πριβέ πάρτι, το οποίο είχε ζωντανή μουσική, αλλά και μια ιδιαίτερη τούρτα για τον ηγέτη του Παναθηναϊκού!

Συγκεκριμένα ο MVP της περσινής Euroleague έσβησε μια χρυσή τούρτα με τη λέξη MVP πάνω της, αλλά και την φιγούρα του ίδιου να πανηγυρίζει ένα εύστοχο τρίποντο με την φανέλα του Παναθηναϊκού!

Από πλευράς του ο Κέντρικ Ναν ήταν ντυμένος στην... τρίχα, φορώντας ένα κομψό σακάκι, ενώ δεν έλειψε και το... γλυπτό από πάγο, το οποίο έγραφε τα αρχικά του Αμερικανού (ΚΝ) και την λέξη MVP από κάτω.

