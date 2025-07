H Mπάγερν έκανε γνωστή τη συμφωνία της με τον Ράταν Μέις που έφυγε από τη Ρεάλ.

Ενίσχυση στην περιφέρεια για τη Μπάγερν. Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Χαβιέ Ράταν Μέις που στο παρελθόν είχε πέρασμα και από την ΑΕΚ. Την σεζόν που τελείωσε, φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και μέτρησε 5,3 πόντους, 0,9 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ ανά ματς στη Euroleague. Έπαιξε σε 23 ματς στη Euroleague και στα εξ αυτών ήταν στη βασική πεντάδα.

To συμβόλαιο του 31χρονου παίκτη έχει ισχύ για 1+1 χρόνια.

Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ ήταν η πρώτη μεταγραφή της Μπάγερν Μονάχου για τη νέα σεζόν, ανακοινώνοντας τη συμφωνία με τον πρώην ψηλό του Παναθηναϊκού ως το 2027.

Welcome to Munich! 👋 We are signing the Canadian guard Xavier Rathan-Mayes from Real Madrid: https://t.co/TW31vhl7KX#FCBB @xrm_22 @EuroLeague