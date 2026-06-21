Η Άλμπα Βερολίνου επικράτησε με 81-84 στην έδρα της Μπάγερν για να κατακτήσει το πρωτάθλημα στον πέμπτο τελικό της σειράς.

H Άλμπα Βερολίνου ανέτρεψε τη σειρά των τελικών του γερμανικού πρωταθλήματος και το 2-0 της Μπάγερν το μετέτρεψε σε 2-3 επικράτωντας με 81-84 στο Game 5 για κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Tις προηγούμενες δύο σεζόν η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς ήταν εκείνη που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια με την ομάδα του Βερολίνου να σπάει το σερί και να κατακτάει τον δωδέκατο τίτλο της ιστορίας της.

Η Μπάγερν μπορεί να προηγήθηκε και με 20 πόντους στο ημίχρονο (47-27), όμως η Άλμπα βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει στο ματς με την εξαιρετική προσπάθεια των Γιόνας Μάτισεκ και Τζάστιν Μπιν που σημείωσαν 18 πόντους έκαστος.

Ο Αντρέας Ομπστ ξεχώρισε για τους γηπεδούχους με 24 πόντους, ενώ έχασε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση στο συναρπαστικό φινάλε. Ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς που από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στον Άρη σημείωσε 6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 22:15 λεπτά που αγωνίστηκε.

Τα δεκάλεπτα: 25-20, 47-27, 66-53, 81-84