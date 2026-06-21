Μπάγερν - Άλμπα 81-84: Πρωταθλήτρια Γερμανίας η ομάδα του Βερολίνου
H Άλμπα Βερολίνου ανέτρεψε τη σειρά των τελικών του γερμανικού πρωταθλήματος και το 2-0 της Μπάγερν το μετέτρεψε σε 2-3 επικράτωντας με 81-84 στο Game 5 για κατακτήσει το πρωτάθλημα.
Tις προηγούμενες δύο σεζόν η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς ήταν εκείνη που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια με την ομάδα του Βερολίνου να σπάει το σερί και να κατακτάει τον δωδέκατο τίτλο της ιστορίας της.
Η Μπάγερν μπορεί να προηγήθηκε και με 20 πόντους στο ημίχρονο (47-27), όμως η Άλμπα βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει στο ματς με την εξαιρετική προσπάθεια των Γιόνας Μάτισεκ και Τζάστιν Μπιν που σημείωσαν 18 πόντους έκαστος.
Ο Αντρέας Ομπστ ξεχώρισε για τους γηπεδούχους με 24 πόντους, ενώ έχασε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση στο συναρπαστικό φινάλε. Ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς που από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στον Άρη σημείωσε 6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 22:15 λεπτά που αγωνίστηκε.
Τα δεκάλεπτα: 25-20, 47-27, 66-53, 81-84
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.