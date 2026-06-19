Άλμπα Βερολίνου - Μπάγερν 71-61: Έφερε τους τελικούς στα ίσια, δεν έφτασε ο Ντιμιτρίγεβιτς
Η Άλμπα έμεινε ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου στην Γερμανία καθώς υποχρέωσε την Μπάγερν σε μόλις 16 πόντους σε ολόκληρο το δευτερο ημίχρονο με αποτέλεσμα να επικρατήσει με 71-61 και να ισοφαρίσει τους τελικούς σε 2-2.
Τα ελληνικά βλέμματα και περισσότερο αυτά του... Βασίλη Σπανούλη είναι στραμμένα πάνω στον Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς, ο οποίος ήταν και πάλι θετικός για την Μπάγερν αλλά στο δεύτερο μισό του αγώνα παρασύρθηκε από την συνολική μετριότητα της ομάδας του.
Ο νέος παίκτης του Άρη αγωνίστηκε 25:44 και ήταν ο πρώτος σκόρερ (και μοναδικός διψήφιος) της ομάδας του έχοντας 14 πόντους με 3/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Για τη νικήτρια Άλμπα, πρώτοι σκόρερ ήταν οι Μπιν και Ντέλοου οι οποίοι σημείωσαν από 17 και 11 πόντους αντίστοιχα.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 42-45, 58-54, 71-61.
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