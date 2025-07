Ο Ρισόν Χολμς βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Φενέρμπαχτσε, αν δε βρει ομάδα στο NBA, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Telesport.

Η Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως είναι το φαβορί για την απόκτηση του Ρισόν Χολμς, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το Telesport. Το σερβικό Μέσο που λίγο νωρίτερα αποκάλυψε ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του Τόμας Μπράιαντ.

Μάλιστα για την περίπτωση του Ρισόν Χολμς, αναφέρεται πως οι Τούρκοι προσφέρουν περίπου 2.7 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Κάτι που προφανώς αποτελεί δέλεαρ, αλλά ο Χολμς θέλει να περιμένει για λίγο ακόμα, ώστε να δει αν θα καταφέρει να βρει πρόταση και ομάδα στο NBA. Αν όμως δε βρει, τότε το πιθανότερο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι να φορέσει τη φανέλα της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Το όνομά του, μάλιστα, είχε βρεθεί και στη λίστα του Παναθηναϊκού. Αφού οι «πράσινοι», μετά και την παραμονή του Γιόνας Βαλαντσιούνας στο Ντένβερ, αναζητούν έναν σέντερ για να συμπληρώσουν το παζλ στη frontline τους.

🚨BREAKING: New NBA name in Europe and another EuroLeague bomb - Fenerbahce waiting for a center! 👀



According to our exclusive sources, Fenerbahce and Richaun Holmes are close to an agreement worth $2,700,000 per year. However, the American will wait a bit longer for an NBA… pic.twitter.com/VLrGYYRtxV