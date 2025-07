Η Ντουμπάι ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Φίλιπ Πετρούσεφ.

Το σίριαλ του Φίλιπ Πετρούσεφ ολοκληρώθηκε. Ο Σέρβος σέντερ μετακομίζει στην Ντουμπάι BC, η οποία τα βρήκε σε όλα με τον Ολυμπιακό και απέμενε μόνο η επίσημη ανακοίνωση.

Αρχικά οι Πειραιώτες ενημέρωσαν για την παραχώρηση του παίκτη και στη συνέχεια ήρθε και εκείνη της νέας του ομάδας. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα, ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και μέτρησε 14.1 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ σε 21'28'' που πατούσε παρκέ.

Ο Σέρβος είχε κάνει ξεκάθαρο, μέσω και του μάνατζέρ του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς στο Gazzetta, πως δε θα συνεχίσει να παίζει στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και ανοίγεται σε εκείνον ένα νεό κεφάλαιο σε έναν σύλλογο που έχει κάνει πολλές εντυπωσιακές κινήσεις το καλοκαίρι όπως η απόκτηση του Μούσα, του Καμπενγκέλε, του Μπέικον, του Ράιτ, του Τζάιτε και του Αβράμοβιτς.

