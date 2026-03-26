EuroLeague: Στην κορυφή του TOP-10 ο Ναν!
«Πλούσιο» ήταν το θέαμα στο TOP-10 της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Κέντρικ Ναν να κατακτά την πρώτη θέση, μετά το εντυπωσιακό κάρφωμα που πέτυχε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ντουμπάι BC.
Ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» έτρεξε στον αιφνιδιασμό και... απογειώθηκε στη ρακέτα των αντιπάλων του με το αριστερό του χέρι, υπό την πίεση του Άντερσον.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το φοβερό κάρφωμα του Τουμπέλις, ενώ την τριάδα κλείνει ο Μπεγκαρίν, που κάρφωσε, έπειτα από πάσα του Οκόμπο.
Δείτε το TOP-10:
It’s the business end of the regular season. There’s no room for error.— EuroLeague (@EuroLeague) March 26, 2026
Check out the Top 10 Plays from Round 33. They do not disappoint 💪
Top Plays of the Round | @etihad pic.twitter.com/h9wyNLBP5v
