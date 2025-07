Ακίλε Πολονάρα: Ο μαχητής της ζωής επέστρεψε σπίτι του

Ο Ιταλός διεθνής, Ακίλε Πολονάρα δίνει για δεύτερη φορά μάχη με τον καρκίνο και δείχνει ξανά πως είναι γεννημένος μαχητής, με την οικογένειά του να βρίσκεται στο πλευρό του.

Ο Πολονάρα έχει διαγνωστεί με μυελογενή λευχαιμία και αυτή είναι η δεύτερη φορά που δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Η πρώτη ήταν το 2023, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις. Με την έναρξη των χημειοθεραπειών του, είχε στείλει ένα συγκινητικό μήνυμα, δηλώνοντας αποφασισμένος να παλέψει όπως και τότε:

«Θα είναι μια δύσκολη, αφόρητη περίοδος κλπ. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ξεκινήσαμε, δεν μπορούσα να περιμένω. Ευχαριστώ για την ατελείωτη υποστήριξη από όλους! Θα παλέψω, θα αντισταθώ και ΟΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ», είχε γράψει τότε ο Ιταλός.

Τώρα, τον βλέπουμε να βγαίνει από το νοσοκομείο μετά τις πρώτες θεραπείες και να επιστρέφει στην οικογένειά του, όπου τον υποδέχθηκαν με αγάπη και συγκίνηση.

🇮🇹Achille Polonara has returned to his wife and children after completing the first round of his treatment 🥹🙏🏽



