Παίκτης της Εφές αναμένεται να γίνει ο Αϊζάια Κορντινιέ σύμφωνα με το Basketnews, αφήνοντας τη Βίρτους Μπολόνια με την οποία έκανε καλή σεζόν.

Συνεχίζει να ενισχύεται η Εφές. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Ισάια Κορντινιέ πρόκειται να ενταχθεί στην Εφές μετά από τη σεζόν που πέρασε στην EuroLeague με τη Βίρτους Μπολόνια.

Η μεταγραφή του έρχεται μετά τη λήξη του NBA out που είχε στο συμβόλαιο του στις 25 Ιουλίου, χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία με την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Ο Κορντινιέ θα συναντήσει εκεί και τα νέα αποκτήματα της ομάδας, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, Γιώργο Παπαγιάννη και τον προπονητή Ιγκόρ Κοκόσκοφ. Προέρχεται από την καλύτερη σεζόν του στην Euroleague μέχρι τώρα με τη Βίρτους Μπολόνια, όπου είχε μέσο όρο 12,0 πόντους, 3,9 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ και 13,6 PIR σε λιγότερο από 27 λεπτά ανά αγώνα.

