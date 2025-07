Ο Τζάστιν Ρόμπινσον αποτελεί τον νέο παίκτη της Παρί, ο οποίος θα έχει τον ρόλο του... αντί-Σορτς στην γαλλική ομάδα.

Μετά τη φυγή του Τι Τζέι Σορτς για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, η Παρί έψαχνε τον παίκτη προκειμένου να «γεμίσει» τα παπούτσια του Αμερικανού γκαρντ.

Και τον βρήκε στο πρόσωπο του Τζάστιν Ρόμπινσον, ένας (επίσης) αριστερόχειρας πλέι μέικερ ύψους 1.85 μέτρων ο οποίος αγωνίστηκε τη περσινή σεζόν στην Τράπανι.

O Ρόμπινσον έχει και εμπειρία από το NBA με 43 ματς κανονικής περιόδου έχοντας φορέσει τις φανέλες των Γουίζαρντς, Θάντερ, Μπακς, Κινγκς και Πίστονς με 2.6 πόντους και 1.1 ασίστ.

Η Παρί ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 28χρονου πόιντ γκαρντ, απόφοιτου του Βιρτζίνια Τεκ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών.

Welcome to Paris Justin Robinson 🖤❤️💙



Le meneur américain rejoint les rangs parisiens en provenance de Trapani en Italie où il a réalisé sa meilleure saison en Europe 🫡



Il a également joué 38 matches NBA entre Washington Oklahoma et Milwaukee 📈



Let’s go ‼️ pic.twitter.com/kOWhzsCWuF