Ο Εξέβιερ Ρατάν - Μέις τελειώνει από τη Ρεάλ Μαδρίτης και βρίσκεται κοντά στο να υπογράψει με τη Μπάγερν Μονάχου, σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Τσέμα Ντε Λούκας, ο Εξέβιερ Ρατάν - Μέις αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να αποτελέσει παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης αφού βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπογράψει συμβόλαιο με τη Μπάγερν Μονάχου.

Ο Καναδός φόργουορντ (1,91 μ.) τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, στο επίπεδο της Euroleague μετρούσε κατά μέσο όρο από 5,3 πόντους με 0,9 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 11:58 λεπτά εντός παρκέ.

Ο 31χρονος πρώην παίκτης της ΑΕΚ, είχε αποκτηθεί από τη «Βασίλισσα» και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει περάσει επίσης μεταξύ άλλων από τη Μερκεζεφέντι και την Ενισέι.

ÚLTIMA HORA: Xavier Rathan-Mayes, cerca de cerrar su fichaje con Bayern de Múnich.



Xavier Rathan-Mayes is close to sign with Bayern Munich.