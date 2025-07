Φουρνιέ: «Ελπίζω ο Βαλαντσιούνας να πάει στον Παναθηναϊκό!»

Ο Εβάν Φουρνιέ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής του Γιόνας Βαλαντσιούνας στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και δήλωσε ότι θέλει τον Λιθουανό σέντερ να αγωνιστεί στους «πράσινους»!

Ο Εβάν Φουρνιέ άνοιξε διάλογο στο Twitter με τους οπαδούς του Ολυμπιακού, απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούσαν τον ίδιο, το μέλλον του μετά το μπάσκετ, το αγαπημένο του μέρος στην Αθήνα και το αγαπημένο του στοιχείο από την κουλτούρα των «ερυθρόλευκων».

Ο Γάλλος πρώην ΝΒΑer απάντησε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ότι ανυπομονεί να γνωρίσει τον αδερφό του, Κώστα, με τον οποίο θα είναι συμπαίκτες την επόμενη σεζόν στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Μάλιστα, ο Φουρνιέ ρωτήθηκε για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας: «Δεν ξέρω αν θα πάει στον Παναθηναϊκό, αλλά ελπίζω να πάει. Παίζω απέναντι στον Γιόνας από τότε που ήμασταν 15. Φοβερός τύπος. Φοβερός παίκτης. Φοβερός για το πρωτάθλημα. Όλοι βγαίνουν κερδισμένοι»!

Idk if he will go to Pana but I hope he does. Been playing against Jonas since we re 15. Great guy. Great player. Great for the league. Everyone wins