Στάιν για Βαλαντσιούνας: «Πιστεύω ότι θα παίξει στους Νάγκετς»

Ο Μαρκ Στάιν ανέλυσε και πάλι τα δεδομένα στην περίπτωση του Γιόνας Βαλαντσιούνας, πιστεύοντας ότι τελικά θα αγωνίζεται με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς την ερχόμενη σεζόν.

Το σίριαλ του Γιόνας Βαλαντσιούνας συνεχίζεται, με τον Μαρκ Στάιν να μιλάει εκ νέου για την περίπτωσή του σε εκπομπή σελίδας των φαν του Ντένβερ. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος εξέφρασε την πεποίθησή του πως ο Βαλαντσιούνας θα αγωνίζεται στους Νάγκετς την επόμενη σεζόν, μεταξύ πολλών άλλων που ανέφερε. Συνδέοντας μάλιστα την περίπτωσή του με αυτήν του Αλ Χόρφορντ, ο οποίος ενδεχομένως να αποτελούσε εναλλακτική, στην περίπτωση που ο Βαλαντσιούνας μετακόμιζε στον Παναθηναϊκό.

«Στη λίγκα, οι υπόλοιπες 29 ομάδες λειτουργούν με την πεποίθηση πως ο Χόρφορντ θα παίξει στους Γουόριορς. Αν οι Νάγκετς χάσουν τον Βαλαντσιούνας δεν έχουν εναλλακτική, δεν υπάρχει σέντερ τόσο καλός, όσο ο Βαλαντσιούνας για να υπογράψουν. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός τον θέλει ακόμα. Ίσως υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή του, ίσως και ο ίδιος που να θέλουν να μετακομίσει στην Ελλάδα» ανέφερε ο Στάιν.

Ο οποίος στη συνέχεια ξεκαθάρισε κάτι που είναι γνωστό και αφορά το Letter of Clearence της FIBA. «Εάν ο Βαλαντσιούνας δεν έχει letter of clearence με σφραγίδα της FIBA, σε συνεννόηση με τους Νάγκετς, δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη ομάδα» ήταν τα λόγια του, κάνοντας και την πρόβλεψη πως θα αγωνίζεται στους Νάγκετς. Ενώ τόνισε πως το trade μεταξύ των Νάγκετς και των Κινγκς θα γίνει επίσημο σε λίγο καιρό και ο Βαλαντσιούνας θα γίνει παίκτης των Νάγκετς, με τον Σάριτς να κάνει το αντίθετο δρομολόγιο.

What's the latest on Jonas Valanciunas?@TheSteinLine thinks he'll be a Nugget next season.



"His Lithuanian agent was in talks with Panathinaikos...The Nuggets were not made abreast of any of this."



"The Nuggets have never flinched."



📺 𝑾𝑨𝑻𝑪𝑯: https://t.co/3toO2ZkO5k pic.twitter.com/BPhPfr60eB