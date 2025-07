Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρώτησε τη γνώμη του Εβάν Φουρνιέ για τον αδερφό του, Κώστα, που πλέον θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, και ο Γάλλος σούπερ σταρ δήλωσε πως ανυπομονεί να γνωρίσει τον νέο του συμπαίκτη.

Ο Εβάν Φουρνιέ άνοιξε διάλογο με τους ακόλουθούς του στο Twitter, απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούσαν τόσο τον ίδιο όσο και τον Ολυμπιακό.

Σε ερώτηση σχετικά με την πιο τρελή εμπειρία του με θαυμαστή, ο Γάλλος σούπερ σταρ των πρωταθλητών Ελλάδας ήταν ξεκάθαρος: «Νομίζω πως τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει την άφιξή μου στο αεροδρόμιο».

Παράλληλα, μίλησε για το μέλλον του μετά το μπάσκετ, το αγαπημένο του μέρος στην Αθήνα και το αγαπημένο του στοιχείο από την κουλτούρα του Ολυμπιακού.

Στο Q&A συμμετείχε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ρώτησε τον Φουρνιέ για τον αδερφό του, Κώστα, που θα φοράει τα ερυθρόλευκα για τα επόμενα δύο χρόνια. «Ανυπομονώ να τον γνωρίσω», εξήγησε ο Φουρνιέ για τον Έλληνα σέντερ, με τον οποίο θα είναι συμπαίκτες στον Ολυμπιακό.

Cant wait to meet him pic.twitter.com/EH0DJ7VXjR