Στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκαμπριέλε Πρότσιντα, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από την Ισπανία.

Μπορεί η Άλμπα Βερολίνου να άφησε την EuroLeague για το BCL, ωστόσο ο Γκαμπριέλε Πρότσιντα θα παραμείνει στη διοργάνωση. Ο Ιταλός γκαρντ φαίνεται πως μετακομίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Τσέμα Ντε Λούκας.

Ο Πρότσιντα συγκέντρωσε ενδιαφέρον ομάδων, όπως αυτό της Βίρτους Μπολόνια που θέλησε να τον κάνει δικό της. Ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 23χρονος γκαρντ φαίνεται πως είπε «όχι» στην πρόταση της Βίρτους, με σκοπό να γίνει Μαδριλένος.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αυτός ήταν και ο λόγος που ο Πρότσιντα δε θέλησε να μετακινηθεί στη Βίρτους. Με τη Ρεάλ να είναι έτοιμη να τον υπογράψει. Ο Ιταλός πέρασε τρεις σεζόν στην EuroLeague με τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου, έχοντας την περασμένη σεζόν 9.7 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ μέσο όρο.

