Ο Τσιμέζι Μέτου βρίσκεται στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε, όπως αναφέρουν ΜΜΕ από το εξωτερικό.

Η Φενέρμπαχτσε «έχασε» το μεγάλο της όπλο, τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος μετακόμισε στο Φοίνιξ για λογαριασμό των Σανς, όμως βρίσκεται στο «ψάξιμο» για τον αντικαταστάτης του, που φαίρεται να είναι ο Τσιμέζι Μέτου.

Ο Τσιμέζι Μέτου, όπως αναφέρει ο Chema de Lucas, βρίσκεται στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε, η οποία θέλει έναν παίκτη με το δικό του μέγεθος, προκειμένου να καλύψει σημαντικές τρύπες στο ρόστερ της.

ÚLTIMA HORA: El Fenerbahçe quiere cerrar el fichaje de Chimezie Metu (2,08 m.; 28 a.).



El ala-pívot se rompió el tendón de Aquiles de la pierna derecha el pasado 25 de marzo después de ser una de las sensaciones del Barça.



Fenerbahçe is pursuing the signing of Chimezie Metu.