Η Φενέρμπαχτσε με δύο αναρτήσεις και ένα βίντεο είπε το δικό της «αντίο» στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος θα επιστρέψει στο NBA ύστερα από επτά χρόνια.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της Φενέρμπαχτσε μέχρι την κατάκτηση της Euroleague και του «triple crown», με το οποίο έριξε με τον καλύτερο τρόπο την αυλαία της σεζόν 2025-26.

Όπως είναι γνωστό ο MVP του Final Four συμφώνησε με τους Φοίνιξ Σανς επιστρέφοντας στο NBA μετά το 2018 και έχοντας περάσει επτά χρόνια στην Ευρώπη φορώντας τις φανέλες των Γαλατασαράι, Ζάλγκιρις Κάουνας, Μπαρτσελόνα και Φενέρμπαχτσε.

Η Φενέρ σε ανάρτησή της ευχαρίστησε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε τον Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις!

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα μας από τη σεζόν 2022-23 και είναι ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα στις ιστορικές επιτυχίες που επιτεύχθηκαν σε αυτή τη χρονική περίοδο, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA ασκώντας την οψιόν αποχώρησης στο συμβόλαιό του.

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, ο οποίος εκτιμήθηκε για την απόδοσή του, τον αγώνα του και τη σκληρή δουλειά του κατά τη διάρκεια της θητείας του φορώντας τη φανέλα μας, έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ένδοξη ιστορία του συλλόγου μας ως ένα από τα αξέχαστα ονόματα της κίτρινης κληρονομιάς μας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις για τη συνεισφορά του στην ομάδα μας και να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην επόμενη φάση της καριέρας του».

You will always be a part of our #YellowLegacy. 💛💙@NIGEL_HAYES pic.twitter.com/2B6gOVzcfw