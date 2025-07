Οι Μπακς συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν τον Βασίλιε Μίτσιτς, μπαίνει στη «δεξαμενή» των waivers.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Μάικλ Σκότο, οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τον Βασίλιε Μίτσιτς, με τον 31χρονο γκαρντ να μπαίνει στη «δεξαμενή» των waivers για τις επόμενες 48 ώρες.

Ο Σέρβος παίκτης είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα στο παζάρι της Euroleague, με το όνομά του να έχει συνδεθεί με διάφορες ομάδες, μεταξύ αυτών και ο Ολυμπιακός.

Με αυτή την απόφαση των «Ελαφιών», ο Μίτσιτς θα βρίσκεται στη δεξαμενή των waivers, κάτι το οποίο σημαίνει ότι για 48 ώρες, οποιαδήποτε ομάδα του NBA μπορεί να τον κάνει δικό της με το συμβόλαιο που έχει αυτή τη στιγμή. Σε περίπτωση όπου παραπάνω από μία ομάδα τον διεκδικήσουν, τότε ο ίδιος θα καταλήξει σε εκείνη που τερμάτισε χαμηλότερα στη βαθμολογική κατάταξη. Το συμβόλαιό του είναι στα 8.109.150 δολάρια τη σεζον.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο Σέρβος γκαρντ, μέσα σε μία σεζόν έχει αλλάξει συνολικά τρεις ομάδες, έχοντας περάσει επίσης από τους Φοίνιξ Σανς και τους Σάρλοτ Χόρνετς. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, μέτρησε κατά μέσο όρο από 6,6 πόντους με 2,2 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ σε 19,1 λεπτά εντός παρκέ.

