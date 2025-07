Πήρε... σάρκα και οστά το trade του Βασίλιε Μίτσιτς στους Μιλγουόκι Μπακς από τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς είναι κι επίσημα παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς. Οι Σάρλοτ Χόρνετς στη θέση του πήραν τον Πατ Κόνατον και δύο επιλογές δεύτερου γύρου από τα «Ελάφια».

OFFICIAL: We have acquired guard Pat Connaughton and two second-round draft picks from the Milwaukee Bucks for guard Vasa Micic.



🔗 https://t.co/m6AL5wr8M0 | @CorcoranHM pic.twitter.com/DGcMTjAKxU