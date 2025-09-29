Γιάννης για Θανάση Αντετοκούνμπο: «Λατρεύω που θα βρίσκεται στην ομάδα, τους κρατάει όλους ενωμένους»

Στην παρουσία του Θανάση Αντετοκούνμπο στους Μπακς στάθηκε, μεταξύ άλλων ο Γιάννης στη Media Day των Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να νόσησε από κορονοϊό και έτσι να μην μπόρεσε να μεταβεί στις ΗΠΑ για τη Media Day των Μιλγουόκι Μπακς, ωστόσο απάντησε μέσω zoom στις ερωτήσεις των εκπροσώπων Τύπου.

«Περιμένω ένα αρνητικό τεστ για να μπορέσω να φύγω από το σπίτι μου και να πάρω ένα αεροπλάνο και να ταξιδέψω. Δε θέλω να θέσω σε κίνδυνο κανέναν» τόνισε σχετικά με τον κορονοϊό.

Με τον Greek Freak να στέκεται σε πολλά θέματα, μεταξύ άλλων και τον λόγο που παραμένει στους Μπακς. «Το ίδιο πράγμα που λέω σε όλη μου την καριέρα. Θέλω να είμαι σε μία ομάδα που μου επιτρέπει να διεκδικώ το πρωτάθλημα. Δεν πρόκειται να αλλάξει, θέλω να είμαι ανάμεσα στους κορυφαίους» ανέφερε ο Γιάννης.

Ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων τόσο για την επιστροφή του Θανάση στα «Ελάφια», αλλά και για την προσθήκη του Μάιλς Τέρνερ. «Λατρεύω που ο Θανάσης θα βρίσκεται στην ομάδα. Έχω παίξει πολλά χρόνια μαζί του, είναι εκπληκτικός ηγέτης και πολύ "vocal" στα αποδυτήρια. Τους κρατάει όλους ενωμένους, φέρνει ενέργεια και δημιουργεί ευκαιρίες».

Όσο για τον Μάιλς Τέρνερ, τη μεγάλη κίνηση των Μπακς είπε: «Είναι ένας από τους καλύτερους ψηλούς και ταιριάζουμε πολύ μαζί. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, ήταν εξαιρετική κίνηση».