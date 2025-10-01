NBA: Πόσους superstars χρειάζεσαι για να πάρεις πρωτάθλημα την τελευταία 20ετία;

Το Gazzetta ερευνά τους πρωταθλητές της τελευταίας 20ετίας στο ΝΒΑ και βλέπει πόσοι superstars βρισκόταν σε κάθε ομάδα που κατέκτησε τον τίτλο.

Το νέο απόκτημα των Χιτ, Νόρμαν Πάουελ τόνισε πως «δεν χρειάζεσαι superstar για να πάρεις πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, αρκούν οι stars». Βέβαια η αλήθεια δεν είναι ακριβώς έτσι. Μπορεί να μην χρειάζεσαι πολλούς superstars, αλλά έστω έναν συνήθως τον χρειάζεται.

Το Gazzetta κάνει μια έρευνα στους πρωταθλητές της τελευταίας 20ετίας και μετρά πόσους superstars και πόσους stars είχε η ομάδα που κατέκτησε τον τίτλο. Όπως βλέπουμε αναλυτικά και παρακάτω, δεν υπάρχει σεζόν που να κατακτήθηκε τίτλος χωρίς superstar στο ρόστερ. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν δύο και τρεις.

Ίσως τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα με τη λιγότερη βοήθεια, τα πιο μάγκικα να ήταν των Μάβερικς του 2011, των Ράπτορς το 2019 και των Μπακς το 2021. Σε αυτές τις περιπτώσεις κουβάλησαν σε μεγάλο βαθμό οι Νοβίτσκι, Λέοναρντ και Γιάννης αντίστοιχα.

*Oρισμένοι διαχωρισμοί είναι υποκειμενικοί. Για παράδειγμα στο πρωτάθλημα του 2007 των Σπερς, ορισμένοι μπορεί να θεωρήσουν τον Πάρκερ superstar και όχι σταρ, όπως το ίδιο μπορεί αν συμβεί με τον Γκριν στους Γουόριορς που δεν υπάρχει στη λίστα σαν star, αλλά ορισμένοι ίσως να τον θεωρούσαν τέτοιον και με βάση την αμυντική βοήθεια που προσφέρει και... κολλά καλύτερα τα κομμάτια των Γουόριορς.

2006-Χιτ: Superstars (Γουέιντ), Stars (Σακίλ Ο'Νίλ)

2007-Σπερς: Superstars (Nτάνκαν), Stars (Πάρκερ,Τζινόμπιλι)

2008-Σέλτικς: Superstars (Πιρς, Γκαρνέτ, Άλεν)

2009-Λέικερς: Superstars (Kομπι), Stars (Γκασόλ)

2010-Λέικερς: Superstars (Κόμπι), Stars (Γκασόλ)

2011-Μάβερικς: Superstars (Νοβίτσκι)

2012-Χιτ: Superstars (Γουέιντ, ΛεΜπρόν, Μπος)

2013-Χιτ: Superstars (Γουέιντ, ΛεΜπρόν, Μπος), Stars (Άλεν)

2014-Σπερς: Superstars (Ντάνκαν), Stars (Πάρκερ, Λέοναρντ, Τζινόμπιλι)

2015-Γουόριορς: Superstars (Κάρι), Stars (Τόμπσον)

2016-Καβς: Superstars (ΛεΜπρόν, Ίρβινγκ), Stars (Λοβ)

2017-Γουόριορς: Superstars (Κάρι, Ντουράντ), Stars (Τόμπσον)

2018-Γουόριορς: Superstars (Κάρι, Ντουράντ), Stars (Τόμπσον)

2019-Ράπτορς: Superstars (Λέοναρντ)

2020-Λέικερς: Superstars (ΛεΜπρόν, Ντέιβις)

2021-Μπακς: Superstars (Aντετοκούνμπο), Stars (Mίντλετον, Χόλιντεϊ)

2022-Γουόριορς: Superstars (Κάρι), Stars (Τόμπσον)

2023-Νάγκετς: Superstars (Γιόκιτς), Stars (Μάρεϊ)

2024-Σέλτικς: Superstars (Τέιτουμ), Stars (Mπράουν, Χόλιντεϊ)

2025-Θάντερ: Superstars (Γκίλτζιους-Αλεξάντερ), Stars (Τζέιλεν Γουίλιαμς)