Νέο σενάριο από Σερβία για Μίτσιτς: «Φαβορί ο Ολυμπιακός με πρόταση ύψους 12 εκατ. για τρία χρόνια»

Οι Σέρβοι φέρνουν νέο σενάριο, τοποθετώντας τον Ολυμπιακό στη θέση του φαβορί για την απόκτηση του Βάσα Μίτσιτς.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς αποτελεί ένα από τα πιο... hot ονόματα του καλοκαιριού, με τους Σέρβους της «Telegraf» να βάζουν ξανά τον Ολυμπιακό στη συζήτηση. Μάλιστα ως φαβορί, αφού αναφέρεται πως οι «ερυθρόλευκοι» προσφέρουν στον Μίτσιτς συμβόλαιο τριετούς συνεργασίας που φτάνει σε απολαβές τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Ενώ στο ίδιο δημοσίευμα, αναφέρεται πως υπάρχουν ακόμα τρεις μνηστήρες για την υπογραφή του Σέρβου γκαρντ. Συγκεκριμένα οι Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας, με τον Μίτσιτς να τονίζεται πως σύντομα θα λάβει την απόφασή του.

Άλλωστε στις 29 του μήνα, ο 32χρονος θα μάθει αν θα παραμείνει στο ρόστερ των Φοίνιξ Σανς, που λίγη ώρα πριν έδωσαν τον Κέβιν Ντουράντ στους Χιούστον Ρόκετς.

