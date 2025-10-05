Γιάννης Αντετοκούνμπο: Επέστρεψε στις προπονήσεις με τους Μπακς, δεν είναι ακόμα στο 100%
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε πίσω του το άκρως επιτυχημένο EuroBasket 2025 και το μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική, για να επιστρέψει στους Μιλγουόκι Μπακς.
Ο Greek Freak έμεινε μακριά από τις προπονήσεις της ομάδας για ένα μικρό χρονικό διάστημα, καθώς δεν μπορούσε να μεταβεί στις ΗΠΑ. Ο λόγος, ότι νόσησε με κορονοϊό που τον κράτησε για λίγο ακόμα μακριά από το Γουινσκόνσιν.
GA back in the gym. pic.twitter.com/YRjz51XgHz— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 4, 2025
Μάλιστα, ένεκα του κορονοϊού, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί αυτοπροσώπως στη Media Day των Μπακς, απαντώντας σε ερωτήσεις μέσω Zoom. Πλέον βρίσκεται στις ΗΠΑ, με τα «Ελάφια» να ποστάρουν στον λογαριασμό τους στο twitter μία φωτογραφία που δείχνει πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προπονείται και πάλι μαζί τους.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραδέχτηκε πως δε βρίσκεται στο 100%
«Δεν είμαι 100% έτοιμος, προσπαθώ να είμαι καλύτερος μέρα με τη μέρα» είπε ο ίδιος ο Γιάννης που συνέχισε τις δηλώσεις του. ««Έχει επηρεαστεί το σώμα μου. Σαφώς και ακόμα δεν είμαι τελείως έτοιμος. Μέρα με τη μέρα θα είμαι ακόμα καλύτερα. Αύριο, μεθαύριο και πάει λέγοντας. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι σε 18 ημέρες, οπότε θα είμαι μια χαρά».
