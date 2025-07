Οι προπονητές της EuroLeague πραγματοποίησαν για ακόμα μία χρονιά την καθιερωμένη συνάντησή τους στη Βαρκελώνη.

Το ετήσιο συνέδριο των προπονητών της EuroLeague έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη, με τις αντίστοιχες φωτογραφίες να αναρτώνται στα social media. Παρουσία, φυσικά, τόσο του προέδρου της λίγκας, Ντέγιαν Μποντίρογκα αλλά και του CEO, Παούλιος Μοτιεγιούνας.

Με τον πρώτο να εκφράζει τα συγχαρητήριά του στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά και στον Δημήτρη Ιτούδη αντίστοιχα για το EuroCup που κατέκτησε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

«Θα ήθελα να συγχαρώ όλους για την καταπληκτική σεζόν που ολοκληρώσαμε, επίσης τις ομάδες που προκρίθηκαν στο Final Four, ειδικά τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τη νικήτρια της σεζόν μας, Φενέρμπαχτσε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον νικητή του EuroCup, Δημήτρη Ιτούδη. Νομίζω ότι μπορείτε να δείτε περισσότερα στις λεπτομέρειες, αλλά η περασμένη σεζόν ήταν καταπληκτική και με τους αριθμούς που έχουμε δει, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» ανέφερε ο Μποντιρόγκα, ενώ μεταξύ άλλων, τον λόγο πήρε και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

«Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωριστούμε, να συζητήσουμε δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να προχωρήσουμε το παιχνίδι... για να διευκολύνουμε τους διαιτητές και τους οπαδούς να κατανοήσουν καλύτερα το παιχνίδι» ήταν τα λόγια του Λιθουανού.

