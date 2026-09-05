Μητσοτάκης - ΔΕΘ: «Νέα Τούμπα το καλοκαίρι του 2027»
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση και στις εξαγγελίες του αναφέρθηκε και στο νέο σπίτι του ΠΑΟΚ.
Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος είναι τα έργα κατασκευής της «Νέας Τούμπας» να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027. Αναλυτικά όσα είπε: «Κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη. Όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα.
Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη ν' αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ μαζί με μία ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή».
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Η δήλωση του Μητσοτάκη
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