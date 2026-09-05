Χαλ και Άστον Βίλα έμειναν στο 0-0, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να καταγράφει το τρίτο συνεχόμενο clean sheet.

Αήττητη μετά από τρεις αγωνιστικές στην Premier League η Χαλ, που έμεινε στο 0-0 με την Άστον Βίλα εντός έδρας. Πρώτη απώλεια αυτή για τους Τίγρεις, που είναι δεύτεροι στη βαθμολογία, σεφτές για την ομάδα του Ουνάι Έμερι, μετά από δύο συνεχόμενες ήττες.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν συνολικά πιο επικίνδυνοι αλλά απέτυχαν να παραβιάσουν την εστία του Κωνσταντίνου Τζολάκη, που κράτησε το μηδέν για μία ακόμη φορά και είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας στην κατηγορία -από τις ομάδες που έχουν δώσει τρία ματς- που δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ!

Η Χαλ μάλιστα είχε τις στιγμές της για να πάρει το ματς στο φινάλε, όμως Τσο και ΜακΜπέρνι δεν αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν, με το 0-0 πάντως να μην χαλάει σε καμία περίπτωση τους εντυπωσιακούς, μέχρι τώρα, νεοφώτιστους.