Ελ Καμπί: Για κάταγμα κνήμης του φορ του Ολυμπιακού κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες
Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Καμπί είναι που έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ άπαντες στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Μαροκινός σέντερ φορ έχει υποστεί κάταγμα κνήμης: σπάσιμο δηλαδή ανάμεσα στο γόνατο και τον αστράγαλο.
Εκτός απροόπτου θα χρειαστεί επέμβαση αλλά και να λείψει για αρκετούς μήνες. Ο Ολυμπιακός από την άλλη αναμένεται να δρομολογήσει σχετικές εξελίξεις ως προς την ευρωπαϊκή του λίστα για τον αντικαταστήσει με έναν εκ των διαθέσιμων σέντερ φορ του από το ρόστερ (όπως τον Γιάρεμτσουκ).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.