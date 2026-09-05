Δεν είναι καλά τα πρώτα νέα που προκύπτουν για την κατάσταση του Αγιούμπ Ελ Καμπί μετά το Βόλος ELABET - Ολυμπιακός.

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Καμπί είναι που έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ άπαντες στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Μαροκινός σέντερ φορ έχει υποστεί κάταγμα κνήμης: σπάσιμο δηλαδή ανάμεσα στο γόνατο και τον αστράγαλο.

Εκτός απροόπτου θα χρειαστεί επέμβαση αλλά και να λείψει για αρκετούς μήνες. Ο Ολυμπιακός από την άλλη αναμένεται να δρομολογήσει σχετικές εξελίξεις ως προς την ευρωπαϊκή του λίστα για τον αντικαταστήσει με έναν εκ των διαθέσιμων σέντερ φορ του από το ρόστερ (όπως τον Γιάρεμτσουκ).