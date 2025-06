Η Μονακό ανακοίνωσε την απόκτηση του Κεβάριους Χέιζ.

Ο Κεβάριους Χέιζ αποτελεί το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της Μονακό, που τον έκανε δικό της λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την Παρί.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 28χρονος Αμερικάνος αθλητής, στο επίπεδο της Euroleague τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, μετρούσε κατά μέσο όρο από 6,5 πόντους με 4,6 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ σε 20:13 λεπτά εντός παρκέ, έχοντας αρχίσει και τους 38 αγώνες που είχε συμμετοχή, στην αρχική πεντάδα.

«Η πρώτη νέα άφιξη είναι εδώ!

Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Κεβάριους Χέιζ — μια ισχυρή και αθλητική δύναμη στη ρακέτα, που μας συνοδεύει κατευθείαν από την Παρί.

Καλώς ήρθες στην ομάδα, Κεβάριους — είμαστε ενθουσιασμένοι που σε έχουμε μαζί μας!»

The first new arrival is here! 😎



We’re thrilled to welcome Kevarrius Hayes — a powerful and athletic force in the paint, joining us straight from Paris Basketball! 🤩



Welcome to the team, Kevarrius — we’re excited to have you on board! 🇲🇨 pic.twitter.com/Wi7B9DEis5