Ο Αβούντου Αμπάς θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Ντουμπάι BC, στην παρθενική της συμμετοχή στην Euroleague.

Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την παραμονή του Αβούντου Αμπάς στην ομάδα και τη νέα σεζόν, ενόψει της πρώτης της συμμετοχής στην Euroleague, μετά από μία σεζόν στην ABA Liga.

Ο 32χρονος φόργουορντ, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί ξανά στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο με τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια όσο και με εκείνη της Αρμάνι Μιλάνο ενώ έχει και δύο συμμετοχές ως παίκτης της Καντού.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν στην Αδριατική Λίγκα είχε κατά μέσο όρο από 11,5 πόντους με 4,4 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 27,7 λεπτά εντός παρκέ.

