Μίτσιτς και Πετρούσεφ βρέθηκαν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους μαζί στην Αθήνα - Τους «συνέλαβε» η κάμερα σε νυχτερινό μαγαζί (vid)

Πετρούσεφ και Μίτσιτς πήραν μια γεύση από τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας και έδειξαν να το απολαμβάνουν.

Είναι δύο από τα ονόματα που έχουν ακουστεί πολύ το καλοκαίρι που διανύουμε και φυσικά έχουν... εμπλακεί και με τις ελληνικές ομάδες. Ο λόγος για τους Βασίλιε Μίτσιτς και Φίλιπ Πετρούσεφ. Οι δύο τους βρήκαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν στη χώρα μας.

Οι συμπατριώτες και συμπαίκτες στην Εθνική Σερβίας πήραν τη... γεύση τους από τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας και έδειξαν να το απολαμβάνουν. Πάντως ουδείς γνωρίζει τελικά σε ποια ομάδα θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν.

Οι Σανς ενεργοποίησαν την οψιόν στο συμβόλαιο του Βασίλιε Μίτσιτς και τον έκαναν trade στους Σάρλοτ Χόρνετς αλλάζοντας προς το παρόν τα δεδομένα που ίσχυαν για τον Σέρβο γκαρντ. Aπό την άλλη όπως αναφέρουν στη Σερβία για τον Πετρούσεφ, ακόμα δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση όσον αφορά την παραμονή του στον Ερυθρό Αστέρα.

Δείτε το video του hoopsforthought.gr

Just a casual night out in Athens for Vasilije Micic and Filip Petrusev 👀#hoopsforthoughtgr #micic #petrusev #czv #kkcz #olympiacosbc #olympiacos #basketball #euroleague #greece #paobc pic.twitter.com/wAx5SK6NaS