Βρούτσης: «Υπέγραψα το αίτημα η Ελλάδα να πάρει το Final Four, το αξίζει»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης στάθηκε στο Final Four της Euroleague του 2026.

Ο τόπος διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague είναι ένα θέμα που απασχόλησε τους μετόχους της διοργάνωσης, στο σημερινό Board. Με το Βελιγράδι να παραμένει το φαβορί για να φιλοξενήσει το μεγάλο ραντεβού του 2026, παρότι η Αθήνα έχει μπει... ζεστά στο παιχνίδι.

Όπως διαβάσατε χθες, η Κυβέρνηση άναψε το «πράσινο φως» για το ΟΑΚΑ, με πρόταση που έφτασε τα 8.45 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο έγινε ρελάνς από τη Σερβία.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης μίλησε στην ΕΡΤ και τοποθετήθηκε και για το Final Four της Euroleague.

Για το Final Four της Euroleague: «Η Ελλάδα, η Πολιτεία, το Υπουργείο Αθλητισμού, προσπαθεί συνεχώς με διεθνείς διοργανώσεις μεγάλου κύρους να προσελκύσει κόσμο στην Ελλάδα. Είναι πολλαπλά τα οφέλη. Έχουμε κάνει ήδη πολλές διοργανώσεις, πήραμε και την διοργάνωση για τους άνδρες. Αυτό που έγινε προχθές είναι ότι πράγματι εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης ως Υπουργός Αθλητισμού υπέγραψα το αίτημα η Ελλάδα να πάρει το Final Four. Είναι μία μεγάλη διοργάνωση, εκπληρώνουμε όλες τις προϋποθέσεις, από εκεί και πέρα την ευχή δίνουμε να αποφασίσουν υπέρ της Ελλάδας. Η Ελλάδα ενώνει. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί ομάδων σε αυτό. Είμαστε όλοι μία γροθιά στην Ελλάδα. Άλλοι διαχωρισμοί δεν χωράνε. Το συμφέρον της Ελλάδας μας ενώνει και ειδικά στον αθλητισμό. Εμείς έχουμε κάνει την πρότασή μας, με τον πιο αξιοπρεπή και αξιόπιστο τρόπο, αυτό νομίζω θα αξιολογηθεί. Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις, έχει πάρα πολλά χρόνια να πάρει το Final Four και νομίζω το αξίζουμε».

Για το αν είναι αισιόδοξος: «Ξεκινάμε με τη λέξη αισιοδοξία, ελπίδα, το πιστεύουμε, αλλά θέλω να μείνουμε στη λέξη “ενωμένοι“».