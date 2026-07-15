Γαλλία - Ισπανία: Ντελιβεράς μπήκε σε σπίτι για να δει το πέναλτι
Όλη η Ισπανία κόλλησε στις τηλεοράσεις το βράδυ της Τρίτης (14/7) και το θέαμα την αποζημίωσε, με τους παίκτες του Λουίς Ντε Λα Φουέντε να επικρατούν 2-0 της Γαλλίας και να εξασφαλίζουν την πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Φυσικά, πολλοί ήταν και αυτοί που είχαν την ατυχία να δουλεύουν την ώρα του ματς, αν και στην περίπτωση ενός ντελιβερά, η... μεγαλοψυχία των ανθρώπων που έλαβαν την παραγγελία τους από εκείνον του επέτρεψε να δει το πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ!
Αυτό ανέφερε Ισπανός στα social media, που μάλιστα δημοσίευσε και τη σχετική φωτογραφία, όπου διακρίνεται ο διανομέας να κάθεται στο σαλόνι παρακολουθώντας την κρίσιμη φάση, που εξελίχτηκε στο 1-0 για τη Φούρια Ρόχα...
ha llegado el repartidor en el penalti y le hemos dicho que entre a ver el penalti estoy mareado pic.twitter.com/godk4cULTm— rosito (@freerosito__) July 14, 2026
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