Champions League: Οι προκρίσεις και τα ζευγάρια που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ
Γνωστοποιήθηκαν οι πρώτες ομάδες που θα λάβουν μέρος στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Άλλες τέσσερις αναμετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη (15/07) μονοπωλούν το ενδιαφέρον και θα συνθέσουν το κάδρο των υπόλοιπων ζευγαριών.
Όπως είναι φυσιολογικό, η ΑΕΚ έχει στραμμένη την προσοχή της στην έκβαση των εν λόγω αναμετρήσεων, αφού κάποιες από αυτές τις ομάδες την ενδιαφέρουν άμεσα.
Πιο συγκεκριμένα, δύο από τις δέκα ομάδες που ήδη προκρίθηκαν ενδιαφέρουν την Ένωση, αφού στον επόμενο γύρο θα κοντραριστούν με αντιπάλους, που πιθανότατα θα διασταυρωθούν με τον Δικέφαλο στα playoffs.
Οι κιτρινόμαυροι αισιοδοξούν πως μια εκ των Ερυθρού Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Λεχ Πόζναν ή Σλόβαν Μπρατισλάβας θα αποκλειστεί. Αυτή η εξέλιξη θα της επιτρέψει να είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης.
Αυτές που προκρίθηκαν:
- Κουόπιο (Φινλανδία)
- Ιμπέρια Τυφλίδας (Γεωργία)
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)
- Βίκινγκουρ (Ισλανδία)
- Αραράτ (Αρμενία)
- Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)
- Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)
- Ζάλγκιρις (Λιθουανία)
- Λάρνε (Β.Ιρλανδία)
- Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)
Τα ζευγάρια στο μονοπάτι των πρωταθλητών:
- Μιάλμπι (Σουηδία) – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)
- Λάρνε (Β.Ιρλανδία) – Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
- Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Κουόπιο (Φινλανδία)
- Κλάκσβικ (Ν.Φερόε) /Ατέρτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο) – Ζάλγκιρις (Λιθουανία)
- Άαρχους (Δανία) – Λεχ Πόζναν (Πολωνία)
- Αραράτ (Αρμενία) – Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)
- Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) – Βίτεμπς (Λευκορωσία)/Κραϊόβα (Ρουμανία)
- Ομόνοια (Κύπρος) – Καϊράτ (Καζακστάν/Σουτγιέσκα (Μαυροβούνιο)
- Τουν (Ελβετία) – Ντινάμο Ζάγκερμπ (Κροατία)
- Βίκινγκουρ (Ισλανδία) – Μπεερ Σεβά (Ισραήλ)
- Ιμπέρια Τυφλίδας (Γεωργία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)
- Πετροκούμπ (Μολδαβία)/Εγκνάτια (Αλβανία) – Τσέλιε (Σλοβενία)
Τα ζευγάρια στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών:
- Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Γκόρνικ (Πολωνία)
- Στούρμ Γκράτς (Αυστρία) – Χαρτς (Σκωτία)
Τα ζευγάρια που ενδιαφέρουν άμεσα την ΑΕΚ:
- Ερυθρός Αστέρας – Λάρνε
- Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Τουν
- Λεχ Πόζναν – Άαρχους
- Σλόβαν – Ιμπέρια
Για την ΑΕΚ, το ιδανικό θα ήταν μια εκ των Ερυθρού Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Λεχ Πόζναν και Σλόβαν να μην προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο, ώστε να είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης της 3ης Αυγούστου. Αν προκριθούν και οι τέσσερις, τότε ο Δικέφαλος Αετός, θα είναι οριστικά στους ανίσχυρους.
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