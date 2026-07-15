ΑΕΚ: Ο Πινέδα άναψε το πράσινο φως στη Μοντερέι, σύμφωνα με τον Μέρλο
Το θέμα του Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται στο επίκεντρο στο Μεξικό, με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο να... χτυπάει ξανά 24 ώρες μετά τη χθεσινή του αναφορά ότι οι πιθανότητες ήταν 50% να ανανεώσει με την ΑΕΚ και 50% να πάει στη Μοντερέι.
Όπως τονίζει ο γνωστός ρεπόρτερ, ο Πινέδα φέρεται να έχει πει το «ναι» στη Μοντερέι προφορικά και πλέον πρέπει οι Ραγιάδος να τα βρουν με την ΑΕΚ.
«Ο Πινέδα που έχει πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ άναψε το πράσινο φως στην πρόταση της Μοντερέι, η οποία ψάχνει να φτάσει σε συμφωνία με την ΑΕΚ», υπογραμμίζει ο Μέρλο.
Η ΑΕΚ πάντως μέχρι σήμερα αξίωνε τη ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ που έχει ο Πινέδα για ομάδες του Μεξικού, με τον «Μαγίτο» να δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Ένωση για ακόμα ένα χρόνο.
🚨Orbelín ya le dio el sí a Rayados, que ahora avanza con AEK para ficharlo. ⬇️https://t.co/fv41Vw54if— César Luis Merlo (@CLMerlo) July 14, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.