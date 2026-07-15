Νέο «χτύπημα» από τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο Πινέδα έχει πει το «ναι» σε προφορικό επίπεδο στη Μοντερέι που πρέπει τώρα να φτάσει σε συμφωνία με την ΑΕΚ.

Το θέμα του Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται στο επίκεντρο στο Μεξικό, με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο να... χτυπάει ξανά 24 ώρες μετά τη χθεσινή του αναφορά ότι οι πιθανότητες ήταν 50% να ανανεώσει με την ΑΕΚ και 50% να πάει στη Μοντερέι.

Όπως τονίζει ο γνωστός ρεπόρτερ, ο Πινέδα φέρεται να έχει πει το «ναι» στη Μοντερέι προφορικά και πλέον πρέπει οι Ραγιάδος να τα βρουν με την ΑΕΚ.

«Ο Πινέδα που έχει πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ άναψε το πράσινο φως στην πρόταση της Μοντερέι, η οποία ψάχνει να φτάσει σε συμφωνία με την ΑΕΚ», υπογραμμίζει ο Μέρλο.

Η ΑΕΚ πάντως μέχρι σήμερα αξίωνε τη ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ που έχει ο Πινέδα για ομάδες του Μεξικού, με τον «Μαγίτο» να δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Ένωση για ακόμα ένα χρόνο.